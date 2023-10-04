04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

В России цена на такси может вырасти в следующем году

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Такси Фото: pixabay.com

Увеличение цен может быть связано с нехваткой водителей и ростом цен на авто и бензин. При этом отмечается, что экономическая ситуация в следующем году пока непредсказуема

В России средняя стоимость поездки на такси увеличится на 7–10% в 2024 году. Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова назвала факторы, которые могут повлиять на тарифы в следующем году, сообщает “Газета.ru”.

“Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции”, – заявила она.

Так, на рост тарифов может повлиять повышение цен на авто и их техобслуживание, а также увеличение стоимости бензина и затрат на страхование. К тому же в последнее время не хватает водителей. Агрегаторы стали привлекать к работе людей с ограниченными возможностями по здоровью и женщин.

Отмечается, что до конца года скачка цен на такси не ожидается. При этом за 2023 год средняя стоимость поездки выросла на 6% по сравнению с прошлым, а в некоторых регионах этот показатель еще больше.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости