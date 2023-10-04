В России цена на такси может вырасти в следующем году

Такси Фото: pixabay.com

Увеличение цен может быть связано с нехваткой водителей и ростом цен на авто и бензин. При этом отмечается, что экономическая ситуация в следующем году пока непредсказуема

В России средняя стоимость поездки на такси увеличится на 7–10% в 2024 году. Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова назвала факторы, которые могут повлиять на тарифы в следующем году, сообщает “Газета.ru”.

“Следующий год у нас выборный, экономическая ситуация пока непредсказуема. Но можно спрогнозировать, что в течение года перевозки подорожают на уровень инфляции”, – заявила она.

Так, на рост тарифов может повлиять повышение цен на авто и их техобслуживание, а также увеличение стоимости бензина и затрат на страхование. К тому же в последнее время не хватает водителей. Агрегаторы стали привлекать к работе людей с ограниченными возможностями по здоровью и женщин.

Отмечается, что до конца года скачка цен на такси не ожидается. При этом за 2023 год средняя стоимость поездки выросла на 6% по сравнению с прошлым, а в некоторых регионах этот показатель еще больше.

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