Ребенок. Гаджет. Телефон Фото: pexels.com

По мнению автора инициативы, дети могут стать жертвами мошенников либо подвергнуться психологическому давлению в Сети. Поэтому для детей нужно сделать регистрацию в соцсетях невозможной

В России предложили запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. С 14 лет и до совершеннолетия на это нужно получить разрешение родителей, сообщает 116.ru.

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее мнению, до достижения 14 лет регистрация в соцсетях для детей должна быть невозможной. В Интернете дети все чаще подвергаются негативному воздействию, угрозам и попадаются на уловки мошенников.

Кроме того, добавляет Волынец, дети не всегда могут адекватно оценить достоверность информации и проверить ее источники.

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