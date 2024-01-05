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В России домофоны смогут оповещать о ЧС

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В России домофоны смогут оповещать о ЧС

В России разрабатывается новая концепция организации оповещения населения. Она будет включать в себя порядок использования домофонов для предупреждения о ЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России рассказали, что в настоящее время для некоторых домофонных систем в многоквартирных домах существует техническая возможность их сопряжения с системами оповещения населения.

«В силу действующего законодательства органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления муниципальных образований, наделенные полномочиями по созданию систем оповещения населения, принимают решения по использованию различных технических решений в целях оповещения населения», – сказали в ведомстве.

Пока что МЧС оповещает население через СМС-рассылки, громкоговорители и автомобили с экранами. Но специалисты работают над актуализацией нормативно-методического обеспечения. Работа проводится с учетом необходимости применения новых отечественных технологий, пишет «ТАСС» .

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