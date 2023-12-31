В России Год наставника сменяется Годом семьи

Для тех, кто продолжает дело своих родителей, передавая опыт детям, наставничество стало частью быта. Неважно, работает династия в театре или на заводе в одном цехе.

Четыре поколения творчества

Виктор Гордеев работает в творческой среде больше 30 лет. Его даже назначали заведующим отдела культуры Тальменского района, но долго проработать в роли чиновника он не смог – душа рвалась на сцену. Это качество он перенял от родителей и передал детям.

«Так уж сложилось – вся наша семья творческая. Это пошло еще от родителей. Отец моей супруги писал оперетты, имел консерваторское образование, входил в союз композиторов. Теща была музыкальным работником в детском саду, играла на разных инструментах, занималась хореографией. Моя жена Елена окончила музшколу по классу фортепиано, овладела гитарой, стала писать песни. Многому ее еще в детстве научил отец. Хореографией она тоже увлекалась, это от мамы. Супруга и основала в нашем доме культуры ансамбль «Созвездие», куда ходили наша дочь Юлия и сын Кирилл.

А моя фишка – это театр, клуб веселых и находчивых, лицедейство. Еще в студенчестве у нас была команда «Тальмэны». На первых дельфийских играх, где только появился КВН, мы стали победителями краевых соревнований. А несколько лет назад подтвердили это звание на встрече выпускников.

У меня после школы была мечта – снимать фильмы. Даже подавал документы в московский ВГИК на кинорежиссера. Но из-за семейных обстоятельств пришлось остаться на Алтае. Это так и осталось мечтой. Но я ничуть не жалею. Здесь мой дом, моя семья, мое дело.

В итоге поступил в Барнауле на филологический, где и познакомился с женой. Мы учились в одной группе, но первые два курса я даже не смотрел на нее. А на третий год нас свела сцена. У нас был свой любительский театр. Я там выступал, а она играла на фортепиано. И однажды после какого-то творческого вечера я предложил проводить ее домой. Так все и началось… Вот уже 39 лет вместе.

Все крутилось, как клубок. Дети выросли, и тоже решили пойти в культуру. Сейчас сын переехал в Краснодар и продолжил семейное дело там. Вместе со своими детьми танцует, снимает блоги. Концерты дают – Кирилл играет на барабанах, его жена поет. Выступали в Москве, в Воронеже. А внучка совсем недавно получила звание «Мисс Москва», победив на конкурсе красоты.

Наша дочь Юлия окончила с красным дипломом академию культуры в Барнауле и вернулась в родные края. Устроилась в наш дом культуры, заменив мать на должности хореографа. С ней «Созвездие» признали образцовым ансамблем. Держит она планку, чего скрывать. Сейчас на ее уроки ходит больше ста детей, среди которых – мой внук Максим. Выбора у него, надо сказать, не было.

Парнишка рос в творческой среде, поэтому другое увлечение найти было сложно. Да он и не искал, с начальных классов решил заниматься хореографией. А все началось с того, что я ему как-то сказал, что настоящий мужчина должен уметь танцевать вальс. С тех пор он этим загорелся, и всего за несколько лет стал солистом районного танцевального коллектива.

В нашей семье всегда была преемственность поколений. Начинали это наши родители, которые завлекли, заинтересовали нас, мы – своих детей, а они – наших внуков. Четыре поколения творчества. Все благодаря личному примеру. Мы живем, чтобы дарить людям радость, и дети придерживаются этих же принципов. Юля и Кирилл буквально выросли здесь, за кулисами, видели нас на сцене, проникались. А потом все это превратилось в семейный творческий коллектив.

Помню первый выход на сцену с детьми. Это был наш семейный ансамбль: жена за фортепиано, я с гитарой, а дети танцевали. Ребятишкам сразу понравилось. А дальше – больше. Теперь совместные мероприятия проходят почти каждую неделю. А репетируем вместе ежедневно. Мы собираемся и за пределами театра: планируем, придумываем танцы, пишем сценарии, репетируем до трех часов ночи. Правда, бедные соседи не всегда рады шуму и гаму, топоту и смеху. Надеюсь, не сильно злятся на нас. Работа у нас такая. И отдыхаем тоже вместе: выезжаем на природу, шашлык жарим.

Кончено, горжусь сменой, которую мы воспитали. И это не просто гордость. Какое-то неописуемое щенячье состояние охватывает, когда смотрю на своих родных на сцене, когда вижу их улыбки. Словами даже не описать. Счастье, наверное».

100+100

Галина Пахомова работает на АПЗ «Ротор» монтажником радиоэлектронной аппаратуры уже 35 лет. До этого на предприятии трудились ее отец и мать, а около восьми лет назад устроился сын Властислав. Он уже нашел на заводе вторую половинку, такую же потомственную заводчанку. С их свадьбой две династии объединились в одну, и теперь ее общий трудовой стаж превышает 280 лет. Теперь подрастает новая смена.

«Отец мой Иван работал на «Роторе» больше 30 лет, мать Антонида – около 20. Оба трудились на станках. Они и предложили мне с сестрой тоже пойти в заводчане. Тем более, училище в Южном есть, далеко ездить не надо. Мы согласились, в 16 лет нас уже трудоустроили. Вот уже больше 30 лет продолжаем общее дело.

Работали с родителями в разных цехах, поэтому пересекались на производстве редко. Все-таки территория у нас закрытая, гулять по предприятию просто так нельзя. Только в день открытых дверей заглядывали к ним на участки. А к нам вход без разрешения вообще запрещен, поэтому родители даже не бывали на наших рабочих местах. Но хотя бы в обеденный перерыв удавалось провести время вместе, перекусить, обсудить новости.

Муж мой Юрий сейчас инженер на «Роторе». Но к нам не заходит – не положено. Зато домой вместе уходим. Чаще всего здесь вижусь с сестрой Ириной. Мы близняшки, поэтому родились вместе, выросли вместе и устроились сюда вместе. Вот уже больше 30 лет за одним столом сидим. Надоели уже друг другу за столько-то лет, даже ругаемся иногда. Но мы это несерьезно, живем дружно, работаем тоже дружно.

Сын мой Властислав завод наш знал с детства. Когда он был еще маленьким, у нас на участке стоял телефон. Так он звонил на сюда постоянно. «Маму можно?». А в ответ: «Какую маму?» – «Мою!». Мам тут работает много.

Сейчас он подрос, отслужил в армии, и я ему предложила пойти к нам на завод. Он согласился, но только на время. Как и все мы, временно… А на предприятии его уже все знали, ждали. В итоге он решил пока остаться и работает с нами уже восемь лет. С ним мы видимся частенько, и не только в столовой. Он работает сборщиком, а изделия приносит нам, чтобы мы их паяли. Получается, что мы одно устройство по очереди держим в руках на разных этапах его производства.

А недавно сынок женился. Сноха Дарья работает здесь кладовщиком. Сейчас в декрете. Смена уже подрастает! Ее мать работала здесь мастером-контролером, трудились тут и ее дед с бабушкой. Объединились две династии в трех поколениях. Вот праздник-то был! Хотя такое событие – не редкость. Часто работники создают на предприятии семьи. Тут же почти весь поселок работает, есть из кого выбрать.

Общий стаж наших семей теперь превышает 280 лет – больше ни у кого на предприятии столько нет. Но это нам так отдел кадров говорит. Самим посчитать невозможно. Кто тут только не работал: мамы, папы, тети, дяди, мужья, сыновья. Сейчас вырастет внук и тоже придет к нам. Я ему сразу скажу: «В четырнадцатый цех иди, к бабушке поближе».

По правде сказать, за три десятка лет все коллеги становятся родными. Так и готова прибить! Одна большая дружная династия».

Александр СМИРНОВ

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Взято отсюда.

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