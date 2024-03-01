В России хотят исключить влияния мировых цен на монопольные цены в стране

Законопроект о ценовой независимости принят в первом чтении

Изменение цен на мировых товарных рынках не будет учитывается при определении монопольно высокой или низкой цены товара и согласованных действий хозяйствующих субъектов на внутреннем российском рынке. Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении в среду, пишет “Интерфакс”.

Так, законопроект из определения монопольно высокой и монопольно низкой цены исключает сопоставление с ценами на внешних рынках. Из обстоятельств, которые ФАС может считать согласованными действиями, убирается упоминание об изменении цен на товар на мировых товарных рынках.

При этом при определении монопольно высокой цены товара ФАС разрешат учитывать биржевые и внебиржевые индикаторы цен, установленные на мировых рынках аналогичного товара.

Один из авторов законопроекта, сенатор Александр Савин, считает, что российские потребители не должны страдать от искусственно взвинченных цен на мировых рынках.

“Отвязать цены на внутреннем рынке, цены на отечественные товары от мировых бирж. Сейчас, когда цены на мировых биржах разгоняются, в том числе, недружественными странами с помощью их же санкций, страдает их население. Нелогично, чтобы страдало наше население на внутреннем рынке”, – пояснил Савин.

Поправки предлагают разрешить ФАС направлять предостережение при наличии у ФАС информации о планируемом поведении из любых источников, а не только из публичных заявлений компании.

” Законопроектом предлагается дать возможность ФАС получать информацию из других источников доступных – интернет, контрагентов, из обращений граждан, и тем самым заходить на предприятие”, – пояснил нововведение сенатор Савин.

В закон о защите конкуренции вносится уточнение о том, что граждане, применяющие режим “налог на профессиональный доход”, также относятся к хозяйствующим субъектам и теперь этот закон коснется их тоже.

В случае принятия закон может вступить в силу со дня официального опубликования. Минэкономразвития в свою очередь предлагает сдвинуть срок вступления на 1 сентября 2024 года.

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Взято отсюда