В России хотят ввести отдельное наказание в УК для блогеров и инфоцыган

Инициаторы предлагают привлекать к ответственности блогеров, продающих инфопродукты без аккредитации и при нанесении крупного ущерба

В КоАП и Уголовный кодекс планируют ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган, пишут “Известия”.

Введение в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) отдельного наказания для блогеров 21 марта обсудит рабочая группа Государственной думы.

Административный кодекс предлагают дополнить статьей “Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации”.

Инициаторы предлагают привлекать к ответственности по этой статье блогеров, продающих информационные продукты без аккредитации, которую в рабочей группе также хотят ввести. Предполагается, что аккредитацию нужно будет получить в специальной организации.

В Уголовном кодексе может появиться статья для неаккредитованных блогеров, которые в процессе оказания дистанционных информационно-консультативных услуг нанесли крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

Среди прочих мер регулирования деятельности блогеров, рабочая группа планирует обсудить на первом заседании формирование кода “Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий” в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).

При этом инициаторы планируют обязать коучей и других интернет-тренеров уведомлять власти о начале ими практики по созданию таких проектов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что российским надзорным органам стоит уделять больше внимания контролю за блогерами с большой аудиторией, поскольку многие блоги на сегодняшний день превратились в полноценные СМИ.

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Взято отсюда