Экзамен на права Фото: "Толк"

Согласно новым правилам можно будет допускать больше ошибок, сдать экзамены не смогут граждане с недействительными документами

1 апреля 2024 года в силу вступят новые правила сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений. Проект соответствующего ведомственного приказа разработало министерство внутренних дел в конце 2023 года, сообщает портал lenta.ru.

Изменения касаются четырех пунктов:

увеличится максимально допустимая сумма штрафных баллов, позволяющая сдать экзамен – с пяти до семи;

россияне, которые получили запрет на вождение в нетрезвом состоянии, не смогут сдавать на права в других категориях до окончания срока наказания;

если во время сдачи экзаменов у гражданина истек срок действия паспорта или медицинской справки, то их перенесут, пока кандидат не предъявит действующие документы;

военнообязанные, которые не явились в военкомат по повестке, не смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

Ранее стало известно, что во многих регионах России увеличилась стоимость техосмотра легковых автомобилей на 12%.

Взято отсюда