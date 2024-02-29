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В России красная икра подешевела перед Масленицей

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При этом икру покупают менее активно, чем год назад

В России красная икра подешевела перед Масленицей

Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com

В России стоимость красной икры снизилась на 6% по сравнению с февралем 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных “Платформа ОФД”.

Аналитики отметили, что спрос на красную икру традиционно растет перед Новым годом и масленичной неделей.

“Натуральная красная икра на прошлой неделе (с 19 по 25 февраля) стоила на 6% меньше, чем год назад на ту же дату, а ее медианная цена составляла 6124 рубля за килограмм”, – отмечает агентство.

При этом икру покупают менее активно: число покупок на 14% ниже, чем за тот же период год назад.

Чаще всего красную икру покупают в объеме 250-300 граммов. Предпочтение россияне отдают икре горбуши, кеты и форели.

Горняк22

Источник

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