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В России матери-героини получат дополнительную финансовую поддержку

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В России матери-героини получат дополнительную финансовую поддержку

С соответствующим заявлением выступили в правительстве РФ

Источник фото: unsplash.com

Женщины, обладающие званием «мать-героиня» и родившие 10 и более детей, получат выплаты в размере миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

Также поддержку окажут гражданам, награждённым орденом «Родительская слава», 5,5 миллиона рублей будут направлены на эти цели из федерального бюджета, а 5,2 миллиона рублей получат россияне, обладающие медалью этого ордена.

Выплаты на каждую семью, имеющую орден «родительской славы», составят 500 тысяч рублей, а медалистам ордена выплатят 200 тысяч рублей

Взято отсюда.

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