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В России могут отключить до 70% дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД

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В регионах России большинство дорожных камер старые и они попросту не соответствуют новым требованиям

В России могут отключить до 70% дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД

Камеры / Фото: PhotoMIX Company / Pexels

Большую часть работающих сейчас дорожных камер придется убрать как не соответствующих требованиям в случае принятия обновленного проекта постановления правительства РФ о средствах фото- и видеофиксации нарушений ПДД, пишет “Парламентская газета”.

В 2023 году в стране приняли закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года все дорожные камеры должны устанавливаться и работать по единым правилам.

В частности, о приближении к камере должен информировать специальный дорожный знак или информационный щит. Размещаться он должен за 100 метров в границах населенных пунктов, а за городом – за 150-300 метров.

Также фиксирующие превышение скорости комплексы можно размещать не ближе 1 км друг от друга в городах, а вне населенных пунктов – не ближе пяти километров друг от друга (требование не действует на участках с высокой аварийностью).

Кроме того, дорожные камеры должны соответствовать ГОСТу, который установит весьма жесткие требования. А в регионах России большинство дорожных камер старые.

“Если документ примут, большую часть работающих сейчас дорожных камер придется убрать”, – отмечает издание.

По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, после ревизии всех камер в стране с дорог исчезнет примерно 70% комплексов фото- и видеофиксации.

новости Локтевский

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