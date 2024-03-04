В России могут отменить штрафы за нарушения для бизнеса

Минэкономразвития рассматривает вариант наказания предпринимателей по схеме, в которой деньги за какие-либо нарушения будут идти не на штрафы в счет государства, а на устранение недочетов

Судебная система / Фото: unsplash.com

Штрафы за нарушения могут отменить для бизнеса, сообщает “Бизнес ФМ Барнаул”. Минэкономразвития рассматривает вариант наказания предпринимателей по схеме, в которой деньги за какие-либо нарушения будут идти не на штрафы в счет государства, а на устранение недочетов.

Сейчас идея обсуждается с другими ведомствами. Изначально систему разрабатывали только для бюджетных организаций и планируют ввести в качестве эксперимента уже в этом году. К примеру, в школу или больницу с проверкой пришли надзорные органы и обнаружили нарушение в соблюдении мер пожарной безопасности. Вместо штрафа нарушителю назначат дату, к которой он должен будет привести все в норму. В таком случае организация потратит средства только на ликвидацию нарушений.

Почему власти пришли к такой схеме, объяснила доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета Алтайского госуниверситета Ольга Деркач.

“Еще на Санкт-Петербургском экономическом форуме в прошлом году была посвящена целая секция этому вопросу. Обсуждалось, смогут ли штрафы быть заменены инвестициями в различных направлениях деятельности бизнеса. Идут консультации и у разных экспертов, возникают вопросы в связи с этим, насколько это целесообразно. Ведь здесь затрагивается другой, достаточно серьезный пласт проблем, связанный с пополнением госбюджета за счет этих штрафов. Поэтому и было в первую очередь принято решение относительно бюджетных организаций. Это государственная собственность, поэтому и логика прослеживается: штрафы будут идти на развитие этой же организации. А вот с бизнесом уже сложнее, потому что все-таки доходы от штрафов составляют не значимую, но весьма ощутимую долю в федеральном бюджете”, – рассказала Деркач.

В Минфине пока взвешивают все за и против и подсчитывают, много ли потеряет бюджет, в случае положительного решения. А какой же механизм будут использовать для назначения такой меры? И кто будет контролировать исполнение?

“Механизмы прорабатываются. Если выявлены нарушения, то соответствующий орган заключает соглашение с представителями бизнеса о том, в какие сроки какие нарушения будут устранены. И штрафы на этот период не налагаются, бизнесу дается время, чтобы эти недочеты устранить. Если в это время недочет не устранен, то тогда повторная проверка может быть с наложением штрафа. Для этого сейчас Минэконом проводит консультации с различными органами, как можно было бы такие соглашения заключать, кто будет неким оператором, который будет отслеживать и контролировать исполнение, для этого нужен отдельный механизм”, – добавила Деркач.

Пока что Минэконом не исключает, что система замены штрафов на инвестиции может быть запущена одновременно и для бюджетных организаций, и для бизнеса, если будут найдены лучшие варианты для всех сторон.

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