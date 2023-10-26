Маткапитал. Льготы Фото: pixabay

Правительство отметило, что подход к выдаче маткапитала нужно пересмотреть. Однако эксперты не согласны с ограничением возраста матери для получения выплат

В Госдуме обсудили инициативу по ограничению выдачи маткапитала матерям старше 25–30 лет. Также предложили и другой вариант – перенести акцент и выплачивать деньги на второго ребенка. Об этом сообщают “Известия”.

Программа материнского капитала действует до 2026 года. Правительство на вопрос депутатов об инициативе ответило, что нужно пересмотреть подходы к выдаче маткапитала. При этом надо учитывать демографические вызовы и полученный эффект от программы.

Эксперты считают, что ограничение возраста матери для получения выплат станет ошибкой – то, что женщина рожает после 30 или 40 лет, не должно лишать ее материальной поддержки.

Ранее сообщалось, что в России могут измениться условия приобретения жилья с использованием средств маткапитала. Так, добро на сделку будут давать органы опеки и попечительства.

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горняк

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