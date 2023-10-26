28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

В России могут перестать выплачивать маткапитал матерям старше 25–30 лет

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Маткапитал. Льготы Фото: pixabay

Правительство отметило, что подход к выдаче маткапитала нужно пересмотреть. Однако эксперты не согласны с ограничением возраста матери для получения выплат

В Госдуме обсудили инициативу по ограничению выдачи маткапитала матерям старше 25–30 лет. Также предложили и другой вариант – перенести акцент и выплачивать деньги на второго ребенка. Об этом сообщают “Известия”.

Программа материнского капитала действует до 2026 года. Правительство на вопрос депутатов об инициативе ответило, что нужно пересмотреть подходы к выдаче маткапитала. При этом надо учитывать демографические вызовы и полученный эффект от программы.

Эксперты считают, что ограничение возраста матери для получения выплат станет ошибкой – то, что женщина рожает после 30 или 40 лет, не должно лишать ее материальной поддержки.

Ранее сообщалось, что в России могут измениться условия приобретения жилья с использованием средств маткапитала. Так, добро на сделку будут давать органы опеки и попечительства.

Источник

горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости