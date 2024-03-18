Молоко. Молочная продукция Фото: pixabay.com

Возможное подорожание молока связывают как с сезонностью, так и со спросом на молочную продукцию. Эксперты объяснили, стоит ли из-за этих факторов ждать резкого скачка цен

Себестоимость молочной продукции в России стремительно растет. Вместе с ростом потребления и реальных доходов россиян это может привести к подорожанию молока на полках магазинов, сообщает “Парламентская газета”.

По словам председателя Национального молочного союза Артема Белова, рост потребления – хороший показатель, однако эксперт напомнил историю с яйцами, когда те резко взлетели в цене из-за выросшего спроса.

Есть и другой нюанс – рост себестоимости продукции. Так, за 2023 год этот показатель в производстве сырого молока вырос на 16–17%.

“Растет стоимость топлива, электроэнергии, те же заработные платы на производстве. Все это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать. Кроме того, сказалось на сельхозтоваропроизводителях и увеличение ключевой ставки практически в два раза”, – отметил Белов.

Сейчас резкого скачка цен на молочную продукцию нет, а некоторые позиции даже подешевели, подчеркнула доцент кафедры теории и социально-экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. Однако к осени ситуация может измениться.

“К этому нужно добавить сезонность – соотношение производства молока в летний и зимний период. Высокая сезонность влечет и изменение рентабельности. Отсюда и периоды потенциального повышения цен, а еще неизбежная необходимость обновления оборудования и производственных помещений”, – объяснила Лебединская.

В таком случае цены вырастут на 7–9%. Однако могут быть неучтенные факторы, которые изменят этот прогноз в лучшую или худшую сторону.

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Взято отсюда