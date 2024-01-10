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В России могут появиться полки с бесплатными продуктами

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В России могут появиться полки с бесплатными продуктами

Продукты. Магазин Фото: pixabay.com

Такую меру могут ввести для некоторых слоев населения. Известно, что в России ежегодно объем пищевых отходов составляет 17 млн тонн, а их стоимость – 1,6 трлн рублей

В российских магазинах могут появиться бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Их смогут брать социально незащищенные граждане и пенсионеры, сообщает The Moscow Post.

Внесение законопроекта в Госдуму запланировано на сегодня, 10 января.

Еще в 2022 году Минпромторг заявил, что нужно развивать программу фудшеринга (распределение продуктов с, как правило, истекающим сроком годности. – Прим. ред.). Отмечалось, что этот вид операций нужно освободить от НДС, а потому этот вопрос требует проработки.

Взято отсюда

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