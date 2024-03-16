В России могут появиться специальные жилищные банковские вклады

Центробанк поддержал запуск жилищных вкладов в России

Центробанк поддержал идею запуска жилищных депозитов в России, сообщают “Известия”.

Правительство положительно относится к законопроекту, регулирующему продукт. Согласно законопроекту, договор жилищных сбережений можно открыть сроком от одного года. Законотворцы подчеркивают, что средства с жилищных депозитов разрешат использовать только для приобретения жилья или финансирования договоров в долевом строительстве.

Жилищные сбережения будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей в то время как по обычным депозитам показатель страхование составляет 1,4 млн рублей. Это подтверждает Агентство по страхованию вкладов.

Открыть такой депозит сможет только физическое лицо.

Сейчас законопроект не предусматривает введение повышенных ставок по таким вкладам с компенсацией из бюджета, подчеркнула главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Предполагается, что именно повышенная сумма страхования позволит поддерживать интерес клиентов к новому инструменту и частично компенсирует издержки от ограничений на снятие денежных средств.

Жилищные сбережения предварительно готовы запустить в банке “Дом.рф”. Также продукт рассматривают в Почта Банке. В Абсолют Банке разрабатывают специальный жилищный вклад — на время его действия застройщик будет держать бронь на квартиру, которую в будущем клиент планирует взять в ипотеку.

Хотя законопроект не предусматривает повышенных ставок, годовой процент по жилищным вкладам может быть немного выше, чем по классическим депозитам с пополнением. Дополнительно клиентам, открывшим такой продукт, могут предложить скидки к ипотечной ставке или скорректировать первоначальный взнос.

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Взято отсюда