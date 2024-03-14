Такое решение может быть принято в перспективе ближайших 10 лет, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров

Возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет в перспективе ближайших 10 лет. Такое мнение на лекции на площадке “Знание. Лекторий” в рамках образовательной программы Международной выставки-форума “Россия” высказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, пишет ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о молодежной политике в РФ, которая в том числе предполагает повышение возраста молодежи до 35 лет включительно.

Федоров уверен, что лет через 10 реально встанет вопрос о том, чтобы “хотя бы, может быть, года на три, повысить верхнюю планку”.

По словам Федорова, повышение возраста молодежи будет означать, что страна готова расширять меры поддержки, которые сейчас оказываются молодым россиянам.

“Для чего эта планка поднимается? Не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей. А для того, чтобы какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить, например, на тех, кто старше. В России могут повысить возраст молодежи минимум до 38 лет” – считает глава ВЦИОМ.

Он также отметил, что это вопрос очень практический и прагматический, поскольку любая программа стоит денег. И если государство сможет позволить себе эту планку поднимать, следовательно у него должно быть достаточно средств на реализацию всех обещаний.

“Скорее всего планка будет расти и дальше, но не быстро. Это связано и с общей продолжительностью жизни. Сейчас одна из главных задач для России – повысить продолжительность жизни в стране”, – добавил он.

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Взято отсюда