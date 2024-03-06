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В России могут запретить продавать алкоголь и сигареты беременным

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В России могут запретить продавать алкоголь и сигареты беременным

Беременность Фото: pixabay.com

По мнению автора обращения, такая мера поможет обезопасить девушек в положении и подростков от интереса к вредным привычкам

В России предложили не продавать спиртное и табачные изделия беременным и тем людям, которые пришли в магазин с детьми. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает Sovainfo.ru.

Орлов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Он напомнил, что в последние годы государство с помощью нормативных актов стимулирует снижение количества курящих граждан и защиту несовершеннолетних от вредных привычек. Однако Орлов уверен, что этого недостаточно.

Таким образом, инициатор просит ужесточить правила реализации табачной и алкогольной продукции, чтобы обезопасить беременных и подростков от интереса к вредным привычкам.

Взято отсюда

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