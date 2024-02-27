В России на полгода запретят экспорт бензина для стабилизации цен внутри страны

С 1 марта 2024 года в России введут запрет на экспорт бензина, который будет действовать шесть месяцев

С 1 марта 2024 года в России вступает в силу запрет на экспорт бензина, решение уже принято, запрет будет действовать шесть месяцев, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник агентства отметил, что временный запрет на экспорт топлива не коснется согласованных объемов поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Дополнительно принято решение до 16 процентов увеличить норматив продаж дизеля на бирже.

Как сообщают СМИ, с предложением ввести запрет на экспорт бензина выступил вице-премьер РФ Александр Новак. Он полагает, что следует принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке России. Такое решение способно снизить ажиотажный спрос на нефтепродукты в стране.

Напомним, в январе транспортные компании обратились к Владимиру Путину с просьбой снова ввести запрет на экспорт бензина и дизтоплива. В декабре и январе продолжался рост цен на топливо, поскольку нефтяным компаниям гораздо выгоднее реализовать свою продукцию за рубежом.

Ранее стало известно, что в январе один из производителей топлива сократил экспорт бензина на время внепланового ремонта предприятия в Нижнем Новгороде. В Минэнерго РФ подчеркнули, что запасы топлива в стране составляют почти два миллиона тонн, дефицита нет.

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Взято отсюда