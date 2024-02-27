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В России на полгода запретят поставки бензина за границу

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Исключения сделают только для нескольких стран

В России на полгода запретят поставки бензина за границу

Заправка автомобиля / Фото: unsplash.com

Правительство РФ с 1 марта 2024 года на полгода введет запрет на экспорт бензина. Так власти хотят компенсировать рост спроса топлива в период летних отпусков, полевых работ и плановых ремонтов НПЗ.

Информацию об этом подтвердили агентству ТАСС в кабмине.

При этом временный запрет не коснется уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Абхазию и Южную Осетию.

Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%.

В прошлый раз запрет на экспорт бензина действовал в РФ осенью 2023 года из-за роста цен и дефицита на российском рынке.

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