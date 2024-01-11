В России начали принимать предзаказы на шлем Apple Vision Pro за 800 тысяч рублей

Доверять таким объявлениям не стоит
Фото: Apple
На сайтах объявлений начали появляться первые объявления перекупщиков о приеме предзаказов на шлем Apple Vision Pro, сообщает iPhones.ru.
Средняя стоимость составляет 400 тысяч рублей, но один из продавцов запросил за товар в два раза больше – 800 тысяч.
Официальные предзаказы гарнитуры смешанной реальности при этом стартуют только 19 января, а в продаже устройство появится 2 февраля.
“Все продавцы обещают добыть шлемы в США в первые дни продаж и привезти их в ближайшее время в Россию по предзаказам”, – отмечает издание.
Тем не менее редакция призывает не доверять авторам подобных объявлений по двум причинам:
- среди них могут быть мошенники;
- пока неизвестно, как будет работать шлем за пределами США, поскольку официальные продажи стартуют только в этой стране.
Что такое Apple Vision Pro
Vision Pro – шлем смешанной реальности, разработанный компанией Apple. Гаджет был представлен в июне 2023 года на конференции WWDC.
Устройство можно использовать для просмотра фильмов, общения и работы. По задумке создателей, такая гарнитура может заменить даже компьютер.
Управление интерфейсом здесь осуществляется глазами, голосом и жестами рук. Для этого девайс оборудован камерами, сенсорами и микрофонами. Также Vision Pro укомплектован сканером глаз для безопасности и съемным аккумулятором – одного заряда хватит на два часа работы.
Цена на новинку составила 3499 долларов (≈314,5 тыс. рублей по курсу).
Кадры с презентации Apple
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