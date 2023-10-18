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В России начали снижать оптовые цены на куриное мясо

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Мясо курицы Фото: pixabay.com

В ФАС обратили внимание на недопустимость необоснованного роста цен. Это в том числе касается и куриного мяса, на подорожание которого жалуются россияне

Крупнейшие производители мяса кур в России снизили оптовые цены на тушку бройлера. ФАС также рекомендовала снизить цены на курятину и в магазинах, сообщается на сайте ведомства.

О снижении цен заявили группа “Черкизово”, “ГАП Ресурс” и “Приосколье”. До этого ФАС направила запросы этим компаниям с целью проведения анализа обоснованности установленных ранее цен.

В антимонопольном ведомстве обратили внимание на недопустимость необоснованного повышения цен. Это касается как куриного мяса, так и других продовольственных товаров.

Напомним, с начала мая 2023 года охлажденные и мороженые куры в Алтайском крае подорожали на 39,4%, в Барнауле – на 41%. Рост цен объяснили увеличением затрат на кормовые добавки, ветпрепараты, упаковки и другие составляющие.

Источник

горняк
горняк локтевский

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