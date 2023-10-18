В России начали снижать оптовые цены на куриное мясо
Мясо курицы Фото: pixabay.com
В ФАС обратили внимание на недопустимость необоснованного роста цен. Это в том числе касается и куриного мяса, на подорожание которого жалуются россияне
Крупнейшие производители мяса кур в России снизили оптовые цены на тушку бройлера. ФАС также рекомендовала снизить цены на курятину и в магазинах, сообщается на сайте ведомства.
О снижении цен заявили группа “Черкизово”, “ГАП Ресурс” и “Приосколье”. До этого ФАС направила запросы этим компаниям с целью проведения анализа обоснованности установленных ранее цен.
В антимонопольном ведомстве обратили внимание на недопустимость необоснованного повышения цен. Это касается как куриного мяса, так и других продовольственных товаров.
Напомним, с начала мая 2023 года охлажденные и мороженые куры в Алтайском крае подорожали на 39,4%, в Барнауле – на 41%. Рост цен объяснили увеличением затрат на кормовые добавки, ветпрепараты, упаковки и другие составляющие.
горняк
горняк локтевский