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В России началось досрочное голосование на выборах президента

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Свой выбор начали делать жители отдаленных поселений, в которые трудно попасть

В России началось досрочное голосование на выборах президента

Выборы пройдут с 15 по 17 марта / Фото: amic.ru

25 февраля в России началось досрочное голосование на выборах президента. Как сообщает пресс-служба Центризбиркома (ЦИК), первыми избирателями стали жители отдаленных поселений, в которые трудно попасть.

Так, в Хабаровском крае первыми проголосовали работники метеостанции. В Сахалинской области свой выбор сделали пограничники на островах Малой Курильской гряды и сотрудники нефтегазовых добывающих предприятий. На Камчатке досрочно голосуют моряки, оленеводы, охотники и рыбаки.

В Якутии голосование провели для табунщиков конезавода на острове Сысыы. Туда члены избиркома добирались по ледовой дороге на реке Лене.

Горняк22

Источник

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