реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В России начнут следить за благосостоянием врачей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Сейчас объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками

В России начнут следить за благосостоянием врачей

Фото: unsplash.com

Новый состав Общественного совета при Минздраве будет работать над защитой прав врачей и решением проблемы дефицита кадров, рассказал  “Парламентской газете” председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Домников отметил, что для ликвидации дефицита кадров в здравоохранении медицинским работникам нужно обеспечить достойную, конкурентоспособную оплату труда.

“Зарплата врача должна быть 200% от средней зарплаты в регионе. Мы хотели бы прийти к тому, чтобы такую зарплату платили при работе на одну ставку. Коэффициент совместительства, по данным Минздрава, составляет 1,3. На практике объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками”, – подчеркнул эксперт.

Новая система оплаты труда медработников должна выровнять зарплату между регионами, которая сейчас может различаться в три-четыре раза. Пилотный проект реализации системы отложен до 2025 года.

Кроме того, необходимо развивать систему медицинского страхования в России. А для этого медики должны больше зарабатывать, чтобы позволить себе дополнительное страхование.

Профсоюз считает необходимым и введение отдельной главы в Трудовой кодекс, устанавливающей особенности регулирования труда медицинских работников по аналогии с педагогическими работниками.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Гороскоп

Откройтесь миру. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 14 января

15.01.2024

 Происшествия

В Сибири собаку-поводыря убило током в троллейбусе

15.01.2024

 Происшествия

16 человек спасли сотрудники МЧС из задымленной многоэтажки в Барнауле

15.01.2024

 Происшествия

“Днище и проститутка”. Волочкова ответила Джигурде за “слив” их пьяного танца

15.01.2024

 Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в доме на Партизанской в Барнауле из-за трещин

15.01.2024

 Происшествия

Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

15.01.2024

 Новости Рубцовск

Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву

15.01.2024

 Интересное

Джигурда и Волочкова оскандалились из-за откровенного видео со стянутыми штанами

15.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, где и когда они могут сдать старую новогоднюю ель

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске