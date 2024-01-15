В России начнут следить за благосостоянием врачей

Сейчас объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками

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Новый состав Общественного совета при Минздраве будет работать над защитой прав врачей и решением проблемы дефицита кадров, рассказал “Парламентской газете” председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Домников отметил, что для ликвидации дефицита кадров в здравоохранении медицинским работникам нужно обеспечить достойную, конкурентоспособную оплату труда.

“Зарплата врача должна быть 200% от средней зарплаты в регионе. Мы хотели бы прийти к тому, чтобы такую зарплату платили при работе на одну ставку. Коэффициент совместительства, по данным Минздрава, составляет 1,3. На практике объем дополнительной работы врачей зашкаливает, показатель по зарплате выполняется только вместе со всеми переработками”, – подчеркнул эксперт.

Новая система оплаты труда медработников должна выровнять зарплату между регионами, которая сейчас может различаться в три-четыре раза. Пилотный проект реализации системы отложен до 2025 года.

Кроме того, необходимо развивать систему медицинского страхования в России. А для этого медики должны больше зарабатывать, чтобы позволить себе дополнительное страхование.

Профсоюз считает необходимым и введение отдельной главы в Трудовой кодекс, устанавливающей особенности регулирования труда медицинских работников по аналогии с педагогическими работниками.

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