В России объявили о начале антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

О начале общероссийской акции объявило МВД России

В России начался первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», который будет проходить с 18 по 29 марта. О начале акции объявило МВД России.

Так, граждане могут сообщить о фактах незаконного потребления и сбыта наркотиков по телефону «02» (для мобильных «102») или по «телефонам доверия», номера которых можно уточнить на официальных сайтах территориального органа внутренних дел или органа исполнительной власти субъекта РФ.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря вниманию неравнодушных граждан в 2023 году удалось выявить около семи тысяч сайтов, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотиков.

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Взято отсюда