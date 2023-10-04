В России объявили в розыск экс-советника офиса президента Украины Арестовича*

Арест. Наручники Фото: bykvu.com

В прошлом году генпрокуратура ДНР возбудила против политика уголовное дело за призывы к экстремизму. Уголовное дело в отношении Арестовича есть и в Белоруссии

В России бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* внесли в базу розыска МВД РФ, сообщает ТАСС.

“Арестович Алексей Николаевич. Украинец. Место рождения: Грузинская ССР, город Цители-Цкаро. Разыскивается по статье УК”, – указано на сайте.

По какой именно статье разыскивают политического деятеля разглашать не стали. До этого Росфинмониторинг внес Арестовича* в перечень террористов и экстремистов.

Напомним, что Алексей Арестович* с 2020 по 2023 год работал внештатным советником офиса Владимира Зеленского. В январе этого года он покинул должность после того, как предположил, что ракету, которая попала в жилой дом в Днепре, могли сбить украинские ПВО. Позже он извинился и отказался от своих слов.

* Включен в перечень экстремистов и террористов.

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