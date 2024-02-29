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В России обновят до 40 тысяч единиц общественного транспорта к 2030 году

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В России обновят до 40 тысяч единиц общественного транспорта к 2030 году

Фото: kremlin.ru

Помимо общественного транспорта, в России обновят школьные автобусы. Путин отметил, что новые транспортные средства должны быть российскими

До 2030 года в России обновят до 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. На это из федерального бюджета выделят 150 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 29 февраля.

Кроме того, дополнительно будет выделено 66 млрд рублей на закупку школьных автобусов. Путин отметил, что эта техника должна быть российской.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в своем послании объявил о запуске новых нацпроектов. Среди них оказались проекты “Семья”, “Кадры”, “Молодежь России” и “Продолжительная и активная жизнь”.

Взято отсюда.

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