реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В России перестал открываться YouTube. У части зрителей «лег» сайт и не грузятся видео

Подписывайся на ГОРНЯК22!

С проблемами столкнулись тысячи людей

В России перестал открываться YouTube. У части зрителей «лег» сайт и не грузятся видео

В ночь на 24 января у части россиян «лег» YouTube.

По данным сервиса Downradar, чаще всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. У большинства случился «общий сбой», у 21% не загружаются видео.

— Не работает. Бесконечное соединение, — жалуется один из пользователей.

Сервис Downdetector добавляет, что в 56% случаев ошибки приходятся на сайт, в 14% — на приложение. Еще 30% относятся к видеотрансляциям.

Взято Источник
24.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

24.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

24.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске семья чуть не погибла в горящем доме: посмотрите, что там творилось

24.01.2024

 Новости Алтай

В России перестал открываться YouTube. У части зрителей «лег» сайт и не грузятся видео

24.01.2024

 Новости Алтай

«Это бич современного мира». В России выросло число людей с ожирением — как с ним бороться

24.01.2024

 Новости Алтай

В Сети стало популярным мороженое из снега. Разбираемся с врачами, можно ли его есть

24.01.2024

 Новости Алтай

«Они умны, страшны и крайне опасны»: в России волки стали нападать на людей, есть жертвы. Эксперты советуют, как спасаться

24.01.2024

 Новости Алтай

Морозят молоко, хранят чеснок в масле и лакомятся икрой: разглядываем холодильники российских пенсионеров

24.01.2024

 Новости Алтай

24 января в Алтайском крае будет без осадков и до -15 градусов

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске