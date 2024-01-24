С проблемами столкнулись тысячи людей

В ночь на 24 января у части россиян «лег» YouTube.

По данным сервиса Downradar, чаще всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. У большинства случился «общий сбой», у 21% не загружаются видео.

— Не работает. Бесконечное соединение, — жалуется один из пользователей.

Сервис Downdetector добавляет, что в 56% случаев ошибки приходятся на сайт, в 14% — на приложение. Еще 30% относятся к видеотрансляциям.

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24.01.2024