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В России пятая отечественная киноновинка собрала более миллиарда рублей в прокате

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В России пятая отечественная киноновинка собрала более миллиарда рублей в прокате

В фильме сыграли популярные российские актёры.

Источник фото: unsplash.com

Новая часть серии фильмов «Лёд» собрала более миллиарда рублей в прокате, став пятым российским фильмом, достигшим таких кассовых сборов, сообщает ТАСС.

Миллиард фильм заработал за 10 дней, теперь его выручка составляет 1 008 607 007 рублей.

«Лёд-3» продолжает историю бывшего хоккеиста Саши Горина который воспитывает дочь-фигуристку. Девочка мечтает, как когда-то её мама, выиграть «Кубок Льда».

Сашу Горина играет актёр Александр Петров, а его дочь Надю — актриса Анна Савранская.

Третья часть кинофраншизы стала дебютной работой для режиссёра Юрия Хмельницкого, а для сюжетной истории она станет финальной.

Взято отсюда.

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