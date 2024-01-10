В России планируют создавать в магазинах полки с бесплатными продуктами

В Госдуме предложили обязать торговые сети и магазины создавать полки с бесплатными продуктами

Депутаты Госдумы предлагают обязать торговые сети и продуктовые магазины создавать у себя полки с продуктами с истекающим сроком годности, чтобы ими бесплатно пользовались пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов (пенсионное удостоверение, справки и др.), сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документ с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» внесен в Госдуму на рассмотрение.

«На сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции. Так, согласно данным Росстата, наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Вместе с тем больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа ссылаются на исследование НИУ ВШЭ о том, что ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 млн т стоимостью 1,6 трлн рублей. А за чертой бедности, по данным Росстата, по итогам 2022 года в России находилось 14,3 млн человек.

«При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%. По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек», — указано в пояснительной записке.

Как пояснил один из авторов законопроекта, выбрасывать продукты недопустимо, но сегодня из-за несовершенного законодательства раздавать их бесплатно – более затратно, чем утилизировать:

«Без уплаты налогов на благотворительные цели можно направлять товаров на сумму не более 1% от выручки компании, а все остальное облагается НДС в 20% от стоимости продукции, передаваемой на благотворительность».

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Взято отсюда