Стоимость топлива достигла максимума с осени 2023 года, но еще не рекордная

15 марта 2024, 10:0081Написать комментарий

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тысяч рублей за тонну АИ-95, что произошло впервые с сентября 2023 года. На это обратило внимание РБК. Источник издания отмечает потенциальную серьезность ситуации для рынка на фоне «произошедших событий» — атаки украинских дронов на российские НПЗ. Подорожали и другие виды топлива, в частности бензин АИ-92 и дизельное горючее, но цены не достигли рекордных уровней.

Розничные цены на бензин оставались стабильными всю зиму, но последние данные Росстата относятся к 11 марта, поэтому судить о влиянии оптовой стоимости на розницу пока рано. Опрошенные нами эксперты отмечают, что атаки дронов в большей степени бьют именно по бензиновому сектору.

— Дизтоплива мы производим примерно в два раза больше, чем потребляем на внутреннем рынке, половина дизеля экспортируется, поэтому при снижении объемов производства мы просто те объемы, которые раньше экспортировали, перенаправим на внутренний рынок, — объяснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. — А вот с бензином всё сложнее, его мы производим примерно столько же, сколько потребляем. В обычное время около 90% произведенного за год бензина реализуется на внутреннем рынке, только 10% экспортируется.

При этом завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» уже столкнулся с проблемами из-за аварии в декабре, а на этой неделе попал под удар беспилотников.

— А этот НПЗ производит примерно 10% российского бензина в стране, и получается, что, когда он не работает, мы оказываемся на грани и получаем бензина столько же, сколько и потребляем, — добавляет Игорь Юшков. — Там есть небольшие излишки за счет того, что автомобильный сезон не начался. Но он стартует во второй половине апреля — начале мая. Спрос на топливо и бензин возрастет, и мы будем на грани.

Собеседник РБК, заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев отмечает возможные последствия из-за инцидента на Рязанском НПЗ. По его мнению, если установки первичной переработки будут остановлены на несколько недель, это может привести к сокращению переработки на 4,3–4,7% и снизить производство бензина, а с учетом обстановки на Нижегородском НПЗ оно может сократиться на 8–9%.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, напротив, не склонен преувеличивать масштаб проблемы:

— Да, в Нижнем Новгороде и Рязани есть определенные повреждения, но на самом деле санкции и технологические ограничения нефтепереработке нанесли больший ущерб, чем дроновые атаки, — считает он. — И авария на Нижегородском НПЗ (в прошлом году. — Прим. ред.), связанная с проблемами с импортным оборудованием, имела более тяжелые последствия, нежели удар дроном. Поэтому пока я все-таки оцениваю масштаб технологических проблем как не слишком значительный.

Осенью прошлого года биржевая стоимость бензина достигала 76 тысяч рублей на тонну. Тогда это привело к росту розничных цен, временным перебоям с поставками и последующему ограничению на экспорт нефтепродуктов, введенному правительством. В этом году запрет на экспорт бензина уже ввели с 1 марта.

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15.03.2024