В России подорожают напитки в алюминиевых банках

Производитель упаковки намерен повысить на нее цену

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Группа “Арнест”, выкупившая три завода по выпуску алюминиевых банок у американской Ball Corporation в России, повысит цены на упаковку из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода.

Как выяснил “Коммерсантъ”, производитель уже уведомил клиентов о подорожании продукции с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024-го.

Также отмечается, что переход предприятий на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры, а это сложный и дорогостоящий процесс. Кроме того, на рост затрат повлияло увеличение ключевой ставки и курса доллара.

В результате напитки могут подорожать, что приведет к снижению спроса.

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