реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В России появилась комплексная система защиты объектов от дронов Ступор

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В России появилась комплексная система защиты объектов от дронов Ступор

Дрон. Беспилотник Фото: pixabay.com

В состав новой системы входят комплексы “Шторм” и “Штиль”: они способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. Комплекс “Парс” в свою очередь подавляет БПЛА

В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов “Ступор”. Она способна выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами, сообщает РИА Новости.

“Ступор” может обнаруживать дроны при помощи радиолокационной станции, радиочастотного сканера и оптической станции распознавания дронов. Из средств противодействия: аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат.

“В программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать “Ступору” без помощи оператора комплекса. Отчетная и архивная информация о событиях может выгружаться прямо на телефон. Кроме того, имеется возможность интегрировать в нашу систему средства обнаружения и противодействия других производителей”, – добавил Кустарев.

По словам директора по развитию компании-разработчика системы Владислава Кустарева, в “Ступоре” также уменьшилось количество ложных срабатываний.

Ранее сообщалось, что российская компания “Хардберри-РусФактор” создала дрон-конвертоплан “Ловкий”. Он способен летать в 2,5 раза быстрее всех находящихся в зоне СВО коптеров.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Приятные сюрпризы. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 февраля

Приятные сюрпризы. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 февраля

Неожиданности этого дня заставят вас улыбнуться Далекий космос в представлении…

Узнать больше
Windy.com: на Курилах 28 февраля ожидается ураганный ветер с порывами до 40 м/с

Windy.com: на Курилах 28 февраля ожидается ураганный ветер с порывами до 40 м/с

Синоптики ожидают на Курилах ураганный ветер с порывами до 40 м/с в период 28-29…

Узнать больше
Актер Иван Охлобыстин заявил, что не видит смысла в ремейке «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что не видит смысла в ремейке «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин признался, что не видит смысла в создании продолжения…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp