Дрон. Беспилотник Фото: pixabay.com

В состав новой системы входят комплексы “Шторм” и “Штиль”: они способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. Комплекс “Парс” в свою очередь подавляет БПЛА

В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов “Ступор”. Она способна выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами, сообщает РИА Новости.

“Ступор” может обнаруживать дроны при помощи радиолокационной станции, радиочастотного сканера и оптической станции распознавания дронов. Из средств противодействия: аппаратура постановки заградительной помехи и комплекс подмены координат.

“В программный комплекс заложен искусственный интеллект, позволяющий работать “Ступору” без помощи оператора комплекса. Отчетная и архивная информация о событиях может выгружаться прямо на телефон. Кроме того, имеется возможность интегрировать в нашу систему средства обнаружения и противодействия других производителей”, – добавил Кустарев.

По словам директора по развитию компании-разработчика системы Владислава Кустарева, в “Ступоре” также уменьшилось количество ложных срабатываний.

Ранее сообщалось, что российская компания “Хардберри-РусФактор” создала дрон-конвертоплан “Ловкий”. Он способен летать в 2,5 раза быстрее всех находящихся в зоне СВО коптеров.

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