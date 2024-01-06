В России появится интернет-портал с переводами русской классической литературы

Портал будет доступен всем желающим.
Источник фото: unsplash.com
Президент России Владимир Путин поручил создать платфориу, содержащую тексты произведений русских классиков, переведённые на иностранные языки. Об этом сообщает ТАСС .
Перечень языков, на которые будет переведено русское литературное наследие XIX — XX веков — не уточняется.
При этом ответственными за исполнение своего поручения президент назначил главу Минцифры РФ Максута Шадаева, министра культуры России Ольгу Любимову и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Завершить работу над платформой глава государства поручил до 15 мая 2024 года.
Взято отсюда.
новости горного алтая на сегодня , новости выпуск алтай ,