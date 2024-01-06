В России появится интернет-портал с переводами русской классической литературы

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Президент России Владимир Путин поручил создать платфориу, содержащую тексты произведений русских классиков, переведённые на иностранные языки. Об этом сообщает ТАСС .

Перечень языков, на которые будет переведено русское литературное наследие XIX — XX веков — не уточняется.

При этом ответственными за исполнение своего поручения президент назначил главу Минцифры РФ Максута Шадаева, министра культуры России Ольгу Любимову и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Завершить работу над платформой глава государства поручил до 15 мая 2024 года.

Взято отсюда.

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