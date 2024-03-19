Железная дорога Фото: unsplash.com

Скоро первые железнодорожные составы отправятся в Севастополь. Отмечается, что строительство этой дороги позволит обезопасить движение ж/д транспорта

Россия восстанавливает железную дорогу, идущую из Ростовской области через Донбасс и Новороссию в Севастополь. Она станет альтернативой Крымскому мосту, сказал президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает ТАСС.

“Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова (Ростов-на-Дону. – Прим. ред.) до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь. И это будет еще одна, альтернативная дорога вместо Крымского моста”, – отметил глава государства.

Напомним, строительство железной дороги из Ростовской области в Крым началось в конце 2023 года. Новая магистраль проходит вдоль Азовского моря, напрямую связав Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой, сообщало РИА Новости.

Взято отсюда