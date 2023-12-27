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В России повысят отдельные выплаты военным с 1 января

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В России повысят отдельные выплаты военным с 1 января

Военные Фото: pixabay.com

Индексация будет произведена исходя из уровня инфляции. Так, военнослужащим, сотрудникам полиции и ряда федеральных органов исполнительной власти увеличат единовременное пособие

Правительство РФ утвердило индексацию отдельных выплат военным. Их повысят на 4,5% с 1 января. Соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что меры коснутся размера выплат военнослужащим, сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти, а также уволенным с военной службы гражданам и лицам, проходившим военные сборы.

Также военным повысят размер ежемесячной денежной компенсации и выплаты для проходящих службу в добровольческих формированиях. Увеличатся и страховые суммы призванных на военные сборы граждан, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, сотрудников Росгвардии, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и Государственной противопожарной службы.

Ранее сообщалось, что большинство россиян получат январские пенсии и пособия в декабре. Так, с 1 января пенсии проиндексируют на 7,5%, и уже в этом году выплаты будут произведены по новым условиям.

Взято отсюда

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