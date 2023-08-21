В России появились государственные соседские чаты – Минстрой и Минцифры запускают их на платформе «VK Мессенджера». Они интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом», которое должно стать единым окном для решения вопросов жителей, сообщают «Известия» со ссылкой на Минстрой. Пилотный проект домовых чатов уже доступен собственникам квартир, в частности в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО.

В чат многоквартирного дома, интегрированный в приложение «Госуслуги.Дом», «может попасть только проверенный собственник квартиры».

«ВКонтакте» предоставляет открытую платформу на базе «VK Мессенджера», где организации могут объединять своих пользователей, клиентов, партнеров для выстраивания быстрых и эффективных коммуникаций.

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом», где появились соседские чаты, интегрировано также с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Приложение помогает решить любые вопросы ЖКХ в одном месте. Там можно не только передать показания счетчиков и оплатить жилищно-коммунальные услуги, но и узнать о сроках проведения капитального ремонта, принять участие в общедомовом собрании онлайн и связаться с управляющей компанией.

Функционал приложения дорабатывается и обновляется. https://rubtsovskmv.ru/zhkx/v-rossii-poyavilis-gosudarstvennye-sosedskie-chaty/2023/08/21/