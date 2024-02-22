В России предлагают запретить “детское шампанское”

Ярослав Нилов считает, что оно способствует приучению детей к мысли о “нормальности” и “обязательности” алкоголя на праздниках

Глава думского комитета по делам общественных объединений Ярослав Нилов предложил запретить формулировку “детское шампанское”, пишет “Газета”.

Депутат уже разослал соответствующее обращение в федеральное Министерство здравоохранения, в Роспотребнадзор и федеральному уполномоченному по правам детей.

“На мой взгляд, такая маркировка обычного напитка способствует подсознательному приучению детей к мысли о “нормальности” и “обязательности” любого алкогольного напитка на праздничном столе. С юного возраста возникает “информационная” и пищевая привычка употреблять спиртное”, — выразил свое мнение Нилов.

Ярослав Нилов сообщил, что в России отмечается снижение возраста, в котором хочется “выпить сначала настоящего шампанского, а потом и чего-то покрепче”. Парламентарий также напомнил, что вылетающая пробка грозит детям травмами.

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Взято отсюда