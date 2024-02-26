В России предложили бороться с черными риелторами созданием единого реестра

Думская фракция ЛДПР готовит новый законопроект о создании единого реестра риелторов и лицензировании их услуг

В 2002 году в России было отменено лицензирование риэлторской деятельности. Это привело к значительному росту преступлений в сфере недвижимости.

Только за последние пять лет число подобных правонарушений, по данным МВД, увеличилось почти на 20 процентов.

Известны вопиющие случаи, когда черные риэлторы не гнушались похищением и даже убийством собственников, чтобы заполучить квартиру. Но чаще всего преступники используют мошеннические схемы: подделывают договоры, выписывают фальшивые доверенности, скрывают сведения об обременении жилья.

Авторы законопроекта уже неоднократно предлагали упорядочить риэлторский рынок, но законопроект «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью» всякий раз отклонялся. В 2021 году Владимир Жириновский, тогда глава фракции ЛДПР в Госдуме, обратился непосредственно к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации.

«Проблема отъема квартир у пожилых имеет угрожающие масштабы. В Москве — сотни случаев в год, по всей стране – тысячи. Нужен закон в отношении черных риелторов, запрет деятельности. Приравнять их к мошенникам и наказывать строгим образом — 15-20 лет тюрьмы, вплоть до пожизненного заключения. Мы пытаемся провести закон через Госдуму, пока не получается», — говорил Жириновский.

Владимир Путин поручил Кабмину изучить вопрос, однако проблема до сих пор не решена.

Во время текущей сессии Госдумы депутаты снова поднимут тему лицензирования риэлторской деятельности.

Леонид Слуцкий. Фото: пресс-служба ЛДПР

По инициативе Леонида Слуцкого, преемника Жириновского, сейчас разрабатывается законопроект о создании единого реестра риэлторов. Регистрация в подобном регистре позволит отделить добросовестных участников рынка от мошенников и сомнительных специалистов.

«Девять из десяти риэлторов работают в серой зоне. Эти люди не платят налоги, и самое основное, ни за что не отвечают перед клиентом. Необходимо законодательно закрепить, кто такой риэлтор, какие виды услуг он может и обязан оказывать населению. После вступления закона в силу должен появиться госреестр, куда входят все риэлторы», — поясняет зампред Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, один из авторов законопроекта.

Бизнес-сообщество в целом поддерживает эту идею, хотя есть и скептики. Экономист Никита Кричевский полагает, что внедрение реестра противоречит государственному курсу на поддержку предпринимателей. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев уверен, что такая мера вызовет скачок цен на рынке и не решит проблему с неквалифицированными риэлторами. Прежде чем вносить законопроект на весенней сессии Госдумы, эксперт предлагает дополнительно обсудить его с ведущими участниками рынка. А отношение народа к данной инициативе весьма положительное. Это показывают и предварительные итоги Всероссийского опроса граждан «Расскажи Слуцкому правду».

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Взято отсюда