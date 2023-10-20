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В России предложили брать по 50 тысяч рублей за поездки на Байкал

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Байкал Фото: pixabay.com

По словам ученого, в ближайшие годы число туристов на Байкале значительно вырастет, однако инфраструктуры, чтобы их всех принять, там не хватает – ее создание требует времени

Нужно ввести въездную плату в 50 тысяч рублей, чтобы сдержать поток туристов на Байкал, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, сообщает “Прайм”.

“Диких туристов, которые туда приезжают, в этом году было уже три миллиона. Сколько эта территория может принять организованных туристов? Это не три миллиона, это, скорее, три сотни тысяч, не более того. Этот баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством диких туристов нарушен по крайней мере десятикратно”, – отметил он.

По словам ученого, для устойчивого развития туристической зоны на Байкале следует “построить” экономический барьер, а именно, установить “плату за въезд” в 50 тысяч рублей для всех, кто не живет в Прибайкалье.

Специалист подчеркнул, что таким образом можно сдержать поток неорганизованных туристов, число которых только растет. Кроме того, это положительно скажется на экологии озера.

Ранее стало известно, что короткая поездка на Алтай обходится туристам примерно в 35 тысяч. Отдых в регионе для туристов становится все менее бюджетным.

Источник

город горняк
горняк онлайн

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