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В России предложили заменить транспортный налог акцизом на топливо

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В России предложили заменить транспортный налог акцизом на топливо

Авторы законопроекта предлагают исчислять налог на транспорт в зависимости от срока его эксплуатации и других характеристик

Депутаты от партии “Справедливая России — За правду” во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, направленный на отмену транспортного налога, пишет “Парламентская газета”.

Депутаты предлагают законопроектом (№ 578777-8) признать утратившими силу главы 28 и отдельных статей Налогового кодекса в части транспортного налога. Авторы инициативы находят несправедливой схему исчисления налога в зависимости от мощности двигателя, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. Исходя из действующих норм законодательства, случается, одинаковую сумму платят те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов в день, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год.

Инициаторы считают, что полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с содержанием и ремонтом дорог.

В дополнение к закону депутаты фракции также внесли в Госдуму законопроект (№ 578831-8), которым предлагается одновременно с отменой транспортного налога изменить норматив зачисления акцизов на производимый в РФ автомобильный бензин класса 5. Такая мера поможет компенсировать выпадающие доходы регионов из-за отмены транспортного налога и предполагает с 1 января 2025 года полное зачисление поступлений по данным акцизам в бюджеты субъектов РФ.

В настоящее время установлен норматив по зачислению 25,1% поступлений в федеральный бюджет, а 74,9% — в бюджеты регионов. 

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Взято отсюда

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