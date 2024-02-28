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В России предложили защитить кормящих в общественных местах матерей

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В России предложили защитить кормящих в общественных местах матерей

А возмущённым гражданам будут выписывать штрафы.

Депутаты планируют внести соответствующий законопроект в Госдуму.

Сейчас этот вопрос никак не регулируется законом, поэтому возникают конфликтные ситуации. Недавно в московском фитнес-клубе сотрудники выгнали женщину, которая в раздевалке кормила младенца грудью. МВД начало проверку в отношении руководства и сотрудников спортивного центра.

Как рассказала «Известиям» первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, сейчас юристы ищут законодательное решение для пресечения таких случаев. Возможно, будут введены штрафы для организаций, которые выгоняют кормящих матерей.

Татьяна Буцкая также отметила, что необходимо установить правила, чтобы кормление проходило с соблюдением этических норм. Например, женщина должна быть прикрыта или же ей должно быть предоставлено специальное место для кормления.

Взято отсюда.

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