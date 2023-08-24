В России предложили ужесточить наказание за “треш-стримы”

Кроме штрафа в наказание будут изымать оборудование

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В Госдуме предложили ужесточить наказание за треш-стримы – онлайн-трансляции, на которых демонстрируется жестокость и совершение противозаконных действий. Об этом сообщает “Комсомольская правда”.

Для физических лиц размер штрафа собираются увеличить с 200 до 600 тысяч рублей, а для должностных лиц с 300 до 700 тысяч рублей.

Вместе со штрафом предполагается изымать у стримеров аппаратуру.

Наказание за убийство с онлайн-трансляцией предлагают увеличить с восьми до 20 лет лишения свободы или ввести пожизненное наказание.

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