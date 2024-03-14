В России придумали, как решить проблему нехватки медиков в скорой помощи

Нужные навыки молодые врачи скорой помощи будут получать на практике

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

В бригадах скорой помощи будут работать выпускники медвузов, которые не отучились в ординатуре по этой специальности или не прошли соответствующую профессиональную переподготовку, пишет “Парламентская газета”.

Накануне Минтруд актуализировал профстандарт врача скорой медицинской помощи и разместил документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно изменениям, к работе в скорой помощи предлагается допускать всех выпускников-медиков, кроме стоматологов. Будет достаточно шестилетнего образования – специалитета, полученного после 1 сентября 2023 года.

“А нужные навыки выпускники получат на практике”, – считают в министерстве.

В пояснительной записке Минтруд указал, что, по данным на 2022 год, в стране было чуть более 9,3 тыс. врачей скорой помощи, при этом в 2014 году их было почти 14 тысяч.

Документ в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

новости Локтевский



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