В России приглашают добровольцев провести «генеральную уборку» в Арктике

В России запущено новое экологическое движение «Доброволец Арктики». Стать его участниками приглашаются все, кому небезразлична судьба Арктики.

Организатором движения выступило Русское географическое общество (РГО) в рамках молодежного проекта «Арктика. Генеральная уборка» при поддержке Фонда президентских грантов.

Принять в нем участие приглашаются добровольцы, готовые заниматься очисткой территорий и проживать в непростых условиях. А также ученые по профилю комплексного изучения и специалисты с навыками работы со спецоборудованием, создатели контента.

Набор осуществляется на конкурсной основе. Все волонтеры пройдут обучение, где узнают, как вести исследования в Арктике, анализировать формы и объемы загрязнений, определять оптимальные методы их устранения. Те, кто успешно пройдет отбор, получат сертификат и смогут присоединиться к экспедиции, пишет РГО.

«Арктика. Генеральная уборка" пройдет в Хатанге с июля по сентябрь 2024 года. Заявки принимаются до 1 марта.

В августе 2023 года в Хатанге прошел первый этап экспедиции «Арктика. Генеральная уборка». За две недели добровольцы очистили более трех километров береговой линии, собрали более 200 тонн техногенного мусора, который копился десятилетиями.

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