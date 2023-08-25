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В России приостановили выдачу сельской ипотеки

ГОРНЯК2201 mins

Программу возобновят после изменения экономической ситуации

Фото: unsplash.com

Российские уполномоченные банки приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе сельской ипотеки. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, это связано с повышением ключевой ставки Центробанка до 12%.

Приостановка также связана в целях недопущения перерасхода потолочных показателей бюджетных обязательств. Выдачу продолжат после изменения экономической ситуации, подчеркнули в ведомстве. 

При этом министерство продолжает оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройства. В этом году на эти цели заложена сумма в размере 5,7 млрд рублей.

Напомним, что мера предусматривала получение льготного ипотечного кредита на покупку или постройку жилья по ставке от 0,1 до 3% годовых. С 2020 года программой воспользовались свыше 120 тысяч семей. 

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