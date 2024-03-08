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В России продлили ограничение на снятие наличной валюты

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В России продлили ограничение на снятие наличной валюты

Деньги. Купюры Фото: unsplash.com

В прошлый раз регулятор продлил действие ограничений на снятие наличной валюты на шесть месяцев – до 9 марта 2024 года. Решение объяснила санкциями США и ЕС

Банк России на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщает пресс-служба регулятора.

“Банк России продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты”, – заявили представители регулятора.

Продление ограничений, как рассказали в Центробанке, связано с действующими санкциями против страны, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличные деньги стран Запада.

Так, до указанной даты россиянам, которые отрыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, разрешено снимать не более 10 тысяч долларов или евро. Остальные средства можно получить в рублях.

Для юрлиц-нерезидентов до 9 сентября недоступна выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах, по другим валютам ограничений нет.

Ранее в Центробанке объяснили замедление инфляции в Алтайском крае.

Взято отсюда

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