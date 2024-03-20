Врачи. Операция Фото: Толк

Врачи прооперировали ребенка с жабрами. Это реальная новость, не фейк. В России хирурги действительно прооперировали мальчика с редкой патологией – жабрами на шее

Ребенка с жабрами прооперировали российские врачи. Хирурги Видновской больницы (Подмосковье) прооперировали 4-летнего мальчика с “рудиментом жаберной дуги” – проще говоря, жабрами на шее.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав Московской области.

Жабры у ребенка появились еще в утробе матери, уточняет Life.

Мальчик, которого прооперировали врачи, чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Операция длилась несколько часов и закончилось благополучно, врачи рудимент удалили. Жабры у детей удаляют только оперативным путем, то есть операцией.

Откуда берутся жабры у людей?

“В процессе эмбрионального развития жаберные щели <…> заращиваются. А при их незаращении образуется жаберный свищ – канал. Если последний замкнут с двух сторон – возникает киста. В стенках врожденных кист шеи могут выявляться мышечные волокна, частицы хряща, части слизистых желез и крайне редко – рудимент жаберной дуги в виде кости”, – рассказала подробнее о патологии заведующая отделением детской хирургии Виктория Жиронкина.

Взято отсюда