Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В России проведут конкурс популярной песни “Интервидение”

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В России проведут конкурс популярной песни "Интервидение"

В 2024 году в Санкт-Петербурге проведут международный конкурс популярной песни «Интервидение». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на его подготовку и проведение.

Правительство России выделит 600 миллионов рублей на проведение в Петербурге в 2024 году конкурса «Интервидение». Средства его на организацию направят в Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства», пишет «РГ».

С идеей создания аналога «Евровидения» выступило Министерство культуры России и «Первый канал».

Еще читают

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости эл алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Барнауле продолжается работа по профилактике пожаров

30.12.2023

 Образование

Как в Барнауле уехать с ночной рождественской службы

30.12.2023

 Образование

В Барнауле следователи начали проверку в отношении персонала частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

С Новым годом! Видеопоздравление Ирины Акимовой, председателя Крайизбиркома

30.12.2023

 Новости Алтай

Настроение – нашЛось! Как в Лосихе встречают год Лося по славянскому календарю

30.12.2023

 Новости Алтай

Где можно встретиться с живым драконом и стоит ли дарить его на Новый год

30.12.2023

 Новости Алтай

По югу Западной Сибири пройдёт холодный фронт

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

30.12.2023

 Новости Алтай

Накануне Нового года журналисты «Алтайской правды» побывали в Барнаульском центре помощи детям

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix