В России проведут конкурс популярной песни “Интервидение”

В 2024 году в Санкт-Петербурге проведут международный конкурс популярной песни «Интервидение». Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на его подготовку и проведение.

Правительство России выделит 600 миллионов рублей на проведение в Петербурге в 2024 году конкурса «Интервидение». Средства его на организацию направят в Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства», пишет «РГ».

С идеей создания аналога «Евровидения» выступило Министерство культуры России и «Первый канал».

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