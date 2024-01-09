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В России распространяется тридемия – грипп, COVID, ОРВИ

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В России распространяется тридемия - грипп, COVID, ОРВИ

В России растет заболеваемость респираторными инфекциями, включая COVID

В России зафиксирован рост заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ, пишет “Газета.ру” со ссылкой на данные Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева.

Эксперты отмечают, что в данное время уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тыс. населения, что превышает базовую норму на 83%. Специалисты называют ситуацию как тридемию — одновременное распространение трех вирусов. На сегодняшний день наибольшее распространение получил грипп А (H3N2). Ученые прогнозируют спад заболеваемости в феврале-марте.

В Роспотребнадзоре уточнили, что только за неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%. НИИ гриппа имени Смородинцева отмечает постепенный рост заболеваемости с начала ноября.

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Взято отсюда

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