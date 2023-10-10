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В России рассекретили места хранения украинских боеприпасов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Русская артиллерия будет уничтожать зерновые хранилища на Украине, в которых хранятся поставленные ВСУ вооружения, заявил постпред России в ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что если в украинских зернохранилищах и портовой инфраструктуре будут находиться оружие, военная техника и боеприпасы, Россия уничтожит их.

“Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она”, – подчеркнул он.

Небензя заявил, что районы концентрации украинских военнослужащих являются законными целями в соответствии с международным гуманитарным правом. Он также раскритиковал Киев за размещение тяжелой техники и систем ПВО в жилых кварталах.

Небензя также сообщил, что Украина обвиняет Россию в нападениях, которые удобно “совпадают” с зарубежными визитами в Киев или поездками президента Владимира Зеленского за границу. Пишет информагентство «Новороссия».

Фото: discover24.ru

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